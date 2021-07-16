Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, однако за последние четыре недели наблюдается улучшение основных показателей. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы призвал соблюдать противоэпидемические требования, несмотря на улучшение ситуации.

Количество пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, снизилось в Москве за последние недели на треть.

"Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены", - отметил Собянин.

Он добавил, что более 6 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом в Москве переведут в обычный режим работы.

"Мы видим, что у нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу", - сказал Собянин.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что власти Москвы будут постоянно держать в резерве больничные койки для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с ковидом. По ее словам, для лечения пациентов с COVID-19 весной 2020 года были задействованы более 26 тыс. коек в 66 стационарах Москвы. Летом 2021 года задействовано свыше 22,5 тыс. коек в 31 стационаре. В коронавирусных госпиталях оборудованы "чистые" и "грязные" зоны, санпропускники, шлюзы, кислородная подводка и пункты дезинфекции машин скорой помощи.

Заммэра поясняла, что перепрофилирование ряда больниц в Москве в ковидные клиники обусловлено нехваткой резервных госпиталей для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией. При снижении заболеваемости в городе их вернут в обычный режим.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 454 217 случаев заражения, из них 5 382 за последние сутки. Выздоровели 1 266 393 человека, умерли 24 173.