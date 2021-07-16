Более 2 млн человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 2 млн человек привились от коронавируса за последний месяц в Москве. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"За предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц - более 2 млн человек", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что на сегодняшний день в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 3,8 млн человек, а завершили вакцинацию более 2 млн человек.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.