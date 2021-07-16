В Москве отменят систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Система QR-кодов для посетителей заведений общественного питания в Москве с 19 июля становится необязательной, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 28 июня по указу мэра посещать места общественного питания могли только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней и сданный только в столичной клинике. Летние веранды пока открыты для посещения без предъявления QR-кодов.