В Магаданской области в 2022 году откроют санаторий на термальных источниках

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Восстановленный санаторий "Талая", расположенный на термальном минеральном источнике в Магаданской области, начнет работать в 2022 году. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в пятницу посетил строительную площадку, сообщили журналистам в пресс-службе полпредства.

"Обновленный курорт "Талая" откроет двери для посетителей в 2022 году. В его реконструкцию будет вложено порядка 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Санаторий включен в перечень курортов России с обоснованием их уникальности по природным лечебным факторам, утвержденный Минздравом России. Курорт является единственным в России санаторно-курортным учреждением, расположенным за полярным кругом, известен термальным минеральным источником и лечебными грязями, применение которых позволяет проводить лечение множества заболеваний.

"В свое время курорт был жемчужиной Магаданской области. Сейчас работаем для того, чтобы все было на достойном уровне: лучшее лечебное оборудование, лучшие врачи. Все будет сделано хорошо, достойно и с уважением к людям", - приводит пресс-служба слова инвестора Александра Басанского.

На месте будущего курорта идет строительство нового трехэтажного комплекса, бассейна, ведется реконструкция водо- и грязелечебницы. Процесс подачи целебной грязи полностью автоматизируют, она сразу будет поступать в процедурные кабинки. Готов главный корпус санатория, идет реконструкция столовой, строится плавательный 25-метровый бассейн с пятью дорожками, впереди - реконструкция старого бассейна с минеральной водой. Построены комфортабельные эко-домики в лесной зоне. "Реализация проекта позволит увеличить число мест в санатории "Талая" с 200 до 500, а количество отдыхающих с 4 до 10 тыс. человек в год", - отметили в пресс-службе.

"Восстанавливается курорт, который был востребован жителями Магадана. Сюда приезжали люди со всего Дальнего Востока и других регионов страны. Через год курорт начнет работу. Но также понятно, что туристические проекты - сложно окупаемые инвестиции. Тем более проекты, которые осуществляются в непростых климатических условиях. Создается новая точка притяжения. Это показывает, что здесь живут люди, которые не только зарабатывают деньги, но и готовы их вкладывать в развитие области", - отметил Трутнев.