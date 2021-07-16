Мурашко заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на 9,5%

Министр здравоохранения заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной, медицинскую помощь получают 865 тыс. человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, за неделю составил 9,5%. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Рост числа госпитализированных с ковидом за неделю составил 9,5%", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пациенты в реанимации и стационарах Число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, выросло в России за неделю на 7,5%, всего на койках реанимации по стране находятся 5,2 тыс. человек.

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"Сегодня в целом по стране 5 тыс. 200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации. В целом в стране коек достаточно, мы видим сегодня дефицит отсутствует", - сказал Мурашко. Министр добавил, что число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственней вентиляции легких, в настоящее время увеличивается, прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%. По словам Мурашко, Минздрав готов, в случае необходимости, единовременно разворачивать в России 25 тыс. коек для тяжелых пациентов. Еще около 191 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России получают медицинскую помощь в стационарах. "В стационарах сегодня на лечении находится 191 тысяча человек", - добавил министр. Прирост заболевших с коронавирусом среди молодежи Мурашко рассказал, что прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается среди лиц молодого возраста. "Мы видим прирост заболеваемости среди лиц молодого возраста. Для всех категорий населения, особенно, конечно, старшего поколения, как мы и говорили раньше, риски увеличиваются, чем позже начинается противовирусная терапия", - сказал Мурашко. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что даже молодые люди могут заболеть с тяжелыми клиническими проявлениями. Ежедневно вакцинируются Свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса.

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