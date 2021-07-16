Мурашко заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на 9,5%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, за неделю составил 9,5%. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Рост числа госпитализированных с ковидом за неделю составил 9,5%", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Пациенты в реанимации и стационарах
Число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, выросло в России за неделю на 7,5%, всего на койках реанимации по стране находятся 5,2 тыс. человек.
"Сегодня в целом по стране 5 тыс. 200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации. В целом в стране коек достаточно, мы видим сегодня дефицит отсутствует", - сказал Мурашко.
Министр добавил, что число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственней вентиляции легких, в настоящее время увеличивается, прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%.
По словам Мурашко, Минздрав готов, в случае необходимости, единовременно разворачивать в России 25 тыс. коек для тяжелых пациентов.
Еще около 191 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России получают медицинскую помощь в стационарах.
"В стационарах сегодня на лечении находится 191 тысяча человек", - добавил министр.
Прирост заболевших с коронавирусом среди молодежи
Мурашко рассказал, что прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается среди лиц молодого возраста.
"Мы видим прирост заболеваемости среди лиц молодого возраста. Для всех категорий населения, особенно, конечно, старшего поколения, как мы и говорили раньше, риски увеличиваются, чем позже начинается противовирусная терапия", - сказал Мурашко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что даже молодые люди могут заболеть с тяжелыми клиническими проявлениями.
Ежедневно вакцинируются
Свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса.
"Более 500 тысяч вакцинируются ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - сообщил глава ведомства.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.
Ситуация с COVID-19 в России
Министр заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, медицинскую помощь получают 865 тыс. человек.
"Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тыс. человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе", - сказал он.
Мурашко отметил, что, несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями, в ряде регионов все же отмечается ее рост. По словам министра, наиболее серьезный прирост отмечается в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области.
Кроме того, министр добавил, что по решению правительства в регионы были направлены почти 2,5 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с ковидом на амбулаторном этапе. Поэтому субъекты могут представить их всем нуждающимся в противовирусной терапии на амбулаторном этапе, а также препараты для разжижения крови для людей, имеющих хронические неинфекционные заболевания.