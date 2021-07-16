Эйфелева башня открылась для посетителей после почти девятимесячного перерыва

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Эйфелева башня открылась в пятницу для посетителей после почти девятимесячного перерыва, вызванного эпидемией COVID-19. Об этом сообщило на своем сайте Общество эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Доступ на туристический объект был прекращен в конце октября 2020 года. Ее 260-дневный простой без посетителей - самый длительный после Второй мировой войны. С учетом того, что башня закрывалась и с марта по июнь 2020 года, ее "бездеятельность" составила почти 360 дней.

Теперь туристы могут попасть на все три этажа башни, но только при условии соблюдения строгих мер защиты от коронавируса. Число посетителей ограничено - в день их может быть не более 13 тыс., тогда как в период до эпидемии их было не менее 25 тыс. Наполовину ограничивается и число людей в лифтах, до 25 человек, с целью обеспечить соблюдение безопасной дистанции.

Все посетители, за исключением детей младше 12 лет, должны носить защитные маски. Начиная со среды в соответствии с новыми мерами, введенными на этой неделе президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посетители старше 12 лет будут допускаться на башню только по предъявлению санитарного пропуска, в котором подтверждается отсутствие коронавирусной инфекции.

Из-за эпидемии в течение 260 дней большая часть персонала башни, насчитывающего 350 человек, находилась в статусе безработных по технических причинам. Часть персонала была задействована лишь в течение последних четырех недель для проведения тщательной проверки всех ее структур и техники.

Эйфелева башня, однако, предстает не в лучшем виде - части ее структур закрыты брезентом и строительной сеткой из-за уже двадцатой по счету покраски. На этот раз покраска была приостановлена в феврале после того, как было обнаружено, что в старых 19 слоях краски, которую частично удаляли рабочие, находится большое количество свинца, опасного для здоровья.

Популярность не снижается

Заказ билетов через интернет, который начался 1 июня, показал, что туристы соскучились по Эйфелевой башне. На период до конца августа уже проданы 70 тыс. билетов. Половина покупателей - французы, 15% - туристы из США, треть - представители стран Евросоюза, среди которых немало испанцев и португальцев. После Brexit британские туристы в Париже почти не появляются, их нет среди заказавших билеты, тогда как раньше они составляли весьма обширную группу.

Несмотря на предстоящий наплыв посетителей, Общество эксплуатации Эйфелевой башни находится в весьма сложной финансовой ситуации. Из-за простоя объекта убытки составили в 2020 году 52 млн евро. Совершенно очевидно, что башне не удастся выйти на прежний уровень высокой посещаемости - 7 млн человек в 2014 году и 6,2 млн в 2019 году. Поступления от продажи билетов составляют 80% дохода башни.