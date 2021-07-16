В России в гражданский оборот выпущено 43,8 млн комплектов доз вакцин от коронавируса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Почти 44 млн комплектов вакцин от коронавируса выпущено в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Что касается вакцин. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин. По вакцине "Спутник V" контракт на 30 млн комплектов полностью исполнен во многом благодаря поставке "Генериумом" 8 млн по дополнительному соглашению", - сказал он.

57 млн комплектов "Спутника V"

Компании обязались выпустить 57 млн комплектов "Спутника V" к 1 октября, добавил глава Минпромторга.

"До конца этого месяца будет произведено дополнительно более 10 млн полных доз.К 1 октября производители берут на себя обязательство на 57 млн комплектов "Спутник V" - это почти в три раза больше чем за предыдущие три месяца", - сказал он.

Мантуров отметил, что во втором квартале поставки вакцины выросли с 11 до 20 млн комплектов доз, однако производители должны балансировать между выпуском вакцин и производством других жизненно необходимых препаратов, в том числе и от коронавируса

Поставки вакцины "Спутник Лайт"

Компании до ноября поставят 10 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что сейчас 2,5 млн доз произведенной вакцины направлено на контроль.

"В целом силами четырех производителей по контракту до 1 ноября будет поставлено 10 млн доз "Лайта", - сказал министр.