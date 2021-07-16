Соцуслуги в сфере физкультурной деятельности в РФ передадут негосударственным организациям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Негосударственные организации в России получат возможность оказывать социальные слуги в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности. Также изучается возможность передачи им услуги в сфере медицинского обслуживания, сообщил в пятницу журналистам замминистра финансов Алексей Лавров в Ханты-Мансийске.

"Поправками к закону (о государственном (муниципальном) социальном заказе - прим. ТАСС) мы планируем добавить как минимум одну услугу в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности. Возможно, добавится еще в сфере медицинского обслуживания. <…> Всего у нас сейчас шесть услуг", - сказал Лавров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минфина, в настоящее время негосударственные организации, согласно закону о государственном (муниципальном) социальном заказе, могут оказывать услуги, в частности, в сфере социального обслуживания, санаторно-курортного лечения, оказания паллиативной медицинской помощи, создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в регионах РФ, содействию занятости населения.

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров уточнил в пятницу журналистам, что физкультурно-оздоровительная услуга крайне важна для сферы спорта. "Коллеги в Минфине разработали, мы поддержали поправки о введении в закон физкультурно-оздоровительной услуги. На наш взгляд, это очень востребованная услуга в рамках социального заказа. Она позволит людям, в первую очередь, тем, кто нуждается в государственной поддержке, получать качественные услуги. Люди сами смогут выбирать те организации, где они будут чувствовать приемлемое качество, уровень обслуживания", - сказал он.

По его словам, эксперимент по спортивной подготовке в рамках данного закона в сентябре 2021 года начнется в четырех регионах - ХМАО, Челябинской, Оренбургской и Ярославской областях. Он отметил, что еще пять регионов, в том числе, Пермский край, также высказали пожелание присоединиться к апробации. "Еще пять к пилотным регионам изъявили желание войти. Мы надеемся, что они войдут в пилот по физкультурно-оздоровительной услуге", - сказал он.

Заместитель губернатора Югры Юрий Южаков уточнил журналистам, что апробацию новой услуги в автономном округе планируется начать с шахмат. По его словам, они имеют большое распространение в ХМАО и культивируются, как базовый вид спорта. "Мы посчитали не нужным браться за виды спорта более дорогие по стандарту и, соответственно, менее доступные для их освоения, например, биатлон, хоккей, а остановиться на шахматах. При этом мы будем работать с начальным этапом спортивной подготовки - он доступный и позволит нам оттестировать механизм", - сказал он.

О законе

Как сообщал ТАСС, число регионов России, где оказывать социальные услуги сможет не только государство, но и бизнес, увеличится почти вдвое - с 16 до 29. Об этом в конце июня 2021 года сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Он напомнил, что такой пилотный проект был запущен в 2020 году, в нем приняли участие 16 регионов. Теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ. При этом для некоммерческих организаций предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам.