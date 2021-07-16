Попова: на дельта-штамм приходятся две трети случаев заражения коронавирусом в РФ в июле

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Почти 68% выявленных с начала июля в России случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм "дельта", сообщила в пятницу глава Анна Попова.

"В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, с 41% в июне до 67,9% за прошедший период июля месяца. То есть сегодня распространенность составляет порядка 70%", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.