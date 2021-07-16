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Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.
Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.
Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.
Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.
Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.

Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов. Главное

© Александр Щербак/ТАСС
Кроме того, в столице возобновляется работа фудкортов

Власти Москвы и Подмосковья решили смягчить ограничения из-за коронавируса - с понедельника, 19 июля, система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов станет необязательной. Об этом объявили в пятницу мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

Главы регионов связали свои решения с успехами прививочной кампании: в Москве хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили более 3,8 млн человек, а в Подмосковье - свыше 2,4 млн. Это примерно по 30% населения города и области.

ТАСС собрал главное, что известно о новых решениях властей.

В кафе без QR-кода

  • С 19 июля система QR-кодов в Москве и Подмосковье станет рекомендательной - заведения больше не обязаны проверять их наличие у посетителей. При этом они могут сохранить "бесковидный" режим, позволяющий гостям не носить маски и перчатки и не соблюдать социальную дистанцию.
  • Рестораны, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры.
  • В Москве обоим категориям заведений теперь разрешается работать по ночам, также можно будет работать и фудкортам.

В клубы без ограничений

  • В Москве вновь разрешены запрещенные в середине июня ночные зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, караоке и на дискотеках, если там соблюдаются противоэпидемические меры. Их посетителям не понадобятся QR-коды.
  • Отменена рекомендация подключиться к системе QR-кодов для столичных театров, кинотеатров и концертных залов. Вновь открываются детские игровые комнаты (их посещение было ограничено дольше месяца).
  • Проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек по-прежнему запрещено, если организаторы не используют систему QR-кодов. При этом в Подмосковье отменены ограничения на количество участников массовых мероприятий в учреждениях культуры.

Ситуация в Москве и Подмосковье

  • Ситуация с коронавирусом в Москве действительно стабилизировалась: если в конце июня в столице выявляли свыше 60 случаев в сутки на каждые 100 000 жителей, то сейчас - около 40, свидетельствуют подсчеты ТАСС. В Подмосковье показатель пока превышает 30, но в последние дни перешел к снижению.
  • Темпы роста заболеваемости в Москве с 28 июня являются отрицательными, а коэффициент распространения инфекции, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, держится ниже единицы уже десять дней подряд. В Подмосковье коэффициент не превышает 1 с 8 июля, а темпы прироста заболеваемости стали отрицательными неделю назад.
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