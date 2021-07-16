Фонд "Круг добра" ожидает увеличения финансирования до 80 млрд рублей в 2021 году

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Финансирование фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" может быть увеличено в 2021 году с 60 млрд рублей до, предположительно, 80 млрд рублей. Эти средства полностью будут направлены на помощь детям, сообщил в пятницу председатель правления фонда Александр Ткаченко во время рабочей поездки в Тулу.

"На этот год было зарезервировано под фонд 60 млрд рублей, но, данным Минфина РФ, скорее всего, в этом году будет даже больше, может быть 80 млрд рублей. <...> Мы будем это знать тогда, когда Минфин сможет подсчитать налоги, это будет к концу года понятней. Все эти деньги будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что бюджет фонда формируется за счет отчислений от повышенной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая применяется для доходов свыше 5 млн рублей в год. Налоги поступают в федеральный бюджет.

Как сообщалось, первый транш фонду "Круг добра" в 10 млрд рублей был направлен 12 февраля. Всего на 2021 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 64 млрд рублей, на 2023 год - 68,5 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.