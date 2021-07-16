Захарова прокомментировала решение Twitter выпустить эмодзи с беременным мужчиной

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на необходимость отстаивания традиционных ценностей, поскольку псевдоценности, изничтожающие понятие семьи и брака, толкают человечество в геенну огненную. Так дипломат прокомментировала анонсированный Twitter выпуск нового эмодзи - "беременный мужчина".

"Twitter анонсировал выпуск нового вида эмодзи - беременного... мужчины. Согласно пресс-релизу компании, этот мракобесный персонаж был включен в арсенал смайликов, чтобы "признать, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей". Вводя новый эмодзи, Twitter пытается приучить аудиторию к "новой нормальности" - матери, которая идентифицирует себя как мужчина, - написала в пятницу Захарова в Telegram-канале. - У кого-то еще есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом - добродетели и порока, добра и зла".

По ее словам, идет глобальная подмена понятий. "Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности. Это не альтернатива развитию и прогрессу. Но возможность избежать направления их в разрушительное для планеты русло", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Дипломат считает, возмущений от либеральных активистов такое нововведение Twitter не вызовет. "Спорим, наши либеральные активисты не заметят эту тему? Не будет ни возмущений, ни криков? Максимум - сарказм в отношении реакции традиционалистов с упором на торжество толерантности", - отметила она.