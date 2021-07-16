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Попова призвала строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению выборов

Попова призвала строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению выборов.

Пандемия COVID-19
Памфилова надеется, что к выборам ситуация с пандемией станет лучше
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