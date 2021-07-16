Военные специалисты нейтрализовали DDoS-атаку на сайт Минобороны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты Службы компьютерной безопасности нейтрализовали DDoS-атаку на сайт Минобороны России, которая продолжается до сих пор. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.

"Специалисты Службы компьютерной безопасности ведомства успешно нейтрализовали продолжающуюся DDoS-атаку, интенсивность которой не претерпела существенных изменений", - сказали в Минобороны.

Официальный сайт ведомства начал работать в штатном режиме с 12:25 мск, никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры и системы безопасности сайта допущено не было.

Хакерская атака на официальный сайт Минобороны России началась сегодня в 10 утра. По информации военного ведомства, источник атаки находится вне пределов России.

Последние крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с президентом России. Тогда были атакованы цифровые системы, с помощью которых организовывалась прямая линия.