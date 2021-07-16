Фонд "Круг добра" откроет цифровую систему информирования о закупках лекарств для детей

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Единая информационная система, которая позволит обеспечить прозрачность на всех этапах закупок лекарств и мединских изделий для детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, начнет работать в течение недели в фонде "Круг добра". Доступ к ней получат, в том числе, родители и законные представители детей при регистрации через портал госуслуг, сообщил в пятницу председатель правления фонда Александр Ткаченко во время рабочей поездки в Тулу.

"Запустится информационная система, которая позволит обеспечить прозрачность и оперативность подачи информации в работе всех регионов. <...> Регионы будут заявки на [обеспечение лекарствами] детей направлять в эту систему, будут видеть, как их будут оценивать. Точно также законные представители, регистрируясь через портал госуслуг, смогут получать информацию о том, просмотрена ли заявка, одобрена ли, прошла ли закупка лекарственного препарата", - сказал Ткаченко, отметив, что доступ к системе планируется открыть на следующей неделе.

Ткаченко добавил, что информационная система в течение месяца проходила тестирование в Московской, Курской областях, в Санкт-Петербурге и в Бурятии. После открытия доступа для всех регионов в каждом из них будут назначены ответственные от местных министерств здравоохранения для взаимодействия с фондом "Круг добра". "Данные, телефоны этих людей будут опубликованы на сайтах региональных министерств здравоохранения", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.