Попова: ситуация с ковидом в России и мире в целом остается сложной и непрогнозируемой

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России и мире в целом остается крайне наряженной и труднопрогнозируемой. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня ситуация в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая", - сказала она на заседании ЦИК России.

Намеченные на середину сентября выборы в Госдуму должны пройти с опорой на принцип сохранения здоровья и жизни граждан, отметила Попова.

При этом все меры для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, сегодня принимаются в России, добавила глава Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы ситуацию купировать. Но учитывая, что ситуация в разных регионах разная, и набор этих мер в разных регионах и разных муниципалитетах разный", - сказала она на заседании ЦИК России.

Кроме того, глава Роспотребнадзора поручила главным санитарным врачам в регионах провести встречи с региональным представителями избирательных комиссий для того, чтобы было лучше понимание о ситуации с ковидом на местах и уточнены необходимые конкретные меры по противодействию. "Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, мы сделаем все для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль, наш мониторинг, возможно, по необходимости будут требовать мер дополнительных, но на сегодняшний день те меры, о которых я сказала, они достаточны", - заключила она.

Попова также отметила важность "находки прошлого года" - трехдневного голосования. По ее словам, оно помогло сохранить жизнь и здоровье, избежать инфицирования и большого скопления людей. Такая мера дает "большой, значимый эпидемиологический эффект".