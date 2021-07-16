Россия намерена продолжить помощь Ливану с поставкой вакцин от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Россия будет продолжать расширять помощь Ливану по поставкам вакцины, наборов тест-систем и реагентов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии от России, глава Росстандарта Антон Шалаев.

"В настоящее время очень актуальны вопросы помощи ливанской стороне в качестве поставок вакцины "Спутник V" и аппаратов искусственной вентиляции легких. Ранее мы оказывали гуманитарную помощь Ливану в качестве поставок вакцины, наборов тест-систем, реагентов и будем продолжать расширять эту взаимную деятельность", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Ливан является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке и находится сейчас в трудной экономической и политической ситуации. "Очень важно привлекать инвестиции и необходимо создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. Ряд российских компаний, таких как группа "Литаско" - международный трейдер группы "Лукойл", успешно сотрудничают с Ливаном в области поставок нефтепродуктов, ПАО "Новатэк" - в области разработки нефтегазовых месторождений ливанского шельфа, а также ПАО "Автоваз" осуществляет поставки автомобилей через дилерский центр. Кроме того, ПАО "НК "Роснефть" осуществляет обслуживание, реконструкцию и расширение терминала по хранению нефтепродуктов в Триполи", - уточнил Шалаев.

По его словам, также важно развитие сотрудничества с ливанскими партнерами в сферах, представляющих взаимный интерес - торговле, промышленности, энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, здравоохранении и культуре.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах в Москве с председателем совета министров Ливана Саадом Харири, что товарооборот между странами сократился из-за пандемии на 38%. По словам Мишустина, этот показатель необходимо восстановить, вопросами торгово-экономического сотрудничества занимается двусторонняя межправительственная комиссия, российским сопредседателем которой является глава Росстандарта Антон Шалаев.