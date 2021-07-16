В Тверской области ввели COVID-паспорта для учета прошедших обязательную вакцинацию

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Организации и предпринимателей Тверской области обязали заполнять бумажные и электронные паспорта вакцинации работников, подлежащих прохождению прививки от коронавируса. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить заполнение в бумажном виде паспорта проведения вакцинации работников. <...> С 26 июля 2021 года обеспечить дальнейшее ведение COVID-паспорта в бумажном виде или заполнение COVID-паспорта в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - отмечено в тексте постановления.

Также указано, что организации и предприниматели несут ответственность за достоверность вносимых сведений и их актуализацию. Постановление вступило в силу со дня опубликования - 16 июля.

Как сообщалось, 18 июня постановлением главного государственного санитарного врача по Тверской области в регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Привиться первым компонентом вакцины до 18 июля и вторым - до 18 августа должны работники торговли, общепита, гостиниц, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. В общей сложности обязательную вакцинацию должны пройти около 280 тыс. жителей региона.