День города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Екатеринбурга в 2021 году пройдет в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки в Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу глава города Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

"Начну не с самых приятных новостей. Празднование Дня города в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. К сожалению, ситуация с коронавирусом в нашем регионе не позволяет нам отметить эту дату с размахом", - сказал Алексей Орлов.

В прошлом году большинство мероприятий в честь этого события также проходили в онлайн-формате. В этом году день города будет отмечаться 21 августа.

Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Также в регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Отменены такие массовые мероприятия, как "Ночь музыки", международный марафон "Европа - Азия".