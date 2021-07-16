Более 240 вузов работают над заявками для участия в программе "Приоритет 2030"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 240 вузов уже зарегистрировались в личных кабинетах и начали работу над заявками для участия в программе поддержки вузов в России "Приоритет 2030". Об этом сообщил в пятницу заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"У нас сегодня 246 университетов зарегистрировались в личных кабинетах и так или иначе уже начали работать со своими заявками. Часть из них - примерно половина - уже даже, судя по активностям, определилась с тем, по какому пути в программе они будут идти, на какой трек претендовать. И соответствующие заявления мы уже видим внутри системы", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Как уточнил замминистра, на данный момент вузы еще не начали подачу заявок. "Я думаю, что подавать заявки вузы будут ближе к шестому числу, потому что им необходимо оформить, сформировать документы", - объяснил он.

Минобрнауки объявило о запуске программы 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.