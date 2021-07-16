Томский губернатор поблагодарил пилотов жестко севшего Ан-28 за профессионализм

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

Об этом сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП.

"Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам", - приводит слова Жвачкина пресс-служба.

Заместитель губернатора Игорь Толстоносов сообщил, что комиссия с участием представителей авиакомпании "Сила", министерства транспорта, Росавиации даст оценку инциденту. "Оценку, я думаю, даст комиссия, которая будет разбирать [инцидент с самолетом Ан-28], <…> завтра утром прибудут все: руководитель авиакомпании, представители Росавиации, представители министерства транспорта, комиссия министерства", - сказал Толстоносов.