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Томский губернатор поблагодарил пилотов жестко севшего Ан-28 за профессионализм

В настоящий момент пассажиров и экипаж доставляют в Томск
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов совершившего жесткую посадку Ан-28 за профессионализм.

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Об этом сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП.

"Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам", - приводит слова Жвачкина пресс-служба.

Заместитель губернатора Игорь Толстоносов сообщил, что комиссия с участием представителей авиакомпании "Сила", министерства транспорта, Росавиации даст оценку инциденту. "Оценку, я думаю, даст комиссия, которая будет разбирать [инцидент с самолетом Ан-28], <…> завтра утром прибудут все: руководитель авиакомпании, представители Росавиации, представители министерства транспорта, комиссия министерства", - сказал Толстоносов.

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