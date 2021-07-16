Лидеры экономик АТЭС договорились наращивать производство вакцин от коронавируса

СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) условились приложить все усилия для расширения производства и распределения вакцин от нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении лидеров АТЭС по итогам их виртуальной встречи, прошедшей в пятницу под председательством Новой Зеландии.

"Мы признаем роль обширной иммунизации против COVID-19 в качестве глобального общественного блага. И с этой целью мы удвоим наши усилия, направленные на расширение производства и поставок вакцин, будет поддерживать инициативы глобального распределения вакцин и будем всячески приветствовать добровольную передачу технологий производства вакцин [между странами] на взаимосогласованных условиях", - говорится в документе.

Лидеры экономик АТЭС выступают за добровольную передачу странами технологий производства вакцин.

Лидеры экономик АТЭС уверены, что преодолеть пандемию можно только расширением равного доступа к эффективным и безопасным вакцинам.