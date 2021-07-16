Порядка 11% сотрудников промпредприятий Ставрополья прошли вакцинацию

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Около 11% работников предприятий промышленности в Ставропольском крае прошли вакцинацию против коронавируса, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информполитике. Количество увеличится более чем в два раза до конца августа 2021 года.

"На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции организованно сделали уже более 8,5 тысяч сотрудников курируемых министерством предприятий. Это порядка 11% от общего количества занятых в отрасли", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко.

Согласно мониторингу, проведенному на промышленных предприятиях края, до конца августа в регионе планируют привиться против коронавируса еще 10 тыс. работников отрасли. "Организованной вакцинацией работников промышленных предприятий занимается краевой Минпром. Для оперативности совместно с руководством предприятий и соответствующих медучреждений определен перечень ответственных лиц, даты и места вакцинации", - отмечается в сообщении.

По данным краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусу, на Ставрополье привились 474 тыс. человек - более 36% от все, кто подлежит вакцинации. Остаток вакцины по первому компоненту в крае превышает 44,9 тыс. доз, по второму компоненту - более 199,6 тыс. доз.