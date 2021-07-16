Прокуратура обвинила группу "Команда 29" в публикации материалов нежелательных организаций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Причиной блокировки сайта организации "Команда 29", которую создал для правовой помощи своим подзащитным адвокат Иван Павлов, стало заявление о распространении через этот ресурс материалов организаций, признанных нежелательными в России.

"Сайт "Команды 29" заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spole nost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии", - сказало в заявлении пресс-службы "Команды 29".

В организации подчеркнули, что на сайте этой организации никогда данные материалы не публиковали.

"Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем. Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. "Команда 29" будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная", - отметили в пресс-службе.

Сайт "Команды 29" заблокирован по требованию Роскомнадзора, сообщили ранее в организации.

Адвокат Иван Павлов специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Он защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера РАО ЕЭС Карину Цуркан, а также добивался рассекречивания документов, связанных со смертью шведского дипломата Рауля Валленберга. "Команда 29" - это объединение юристов, созданное Павловым для более успешной помощи подзащитным. Свое название они объясняют статьей 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова. В последнее время Павлов защищает советника экс-главы "Роскосмаоса" Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления Сафронову ареста в гостиничном номере адвоката в Москве был проведен обыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом его подзащитного о госизмене. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.