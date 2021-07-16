В Карелии начнут сворачивать коечный фонд для коронавирусных больных

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. /ТАСС/. Власти Карелии в условиях стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике начнут возврат коечного фонда, предусмотренного для больных с COVID-19, в плановую медицину. Об этом в пятницу на заседании правительства Карелии сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Часть запланированных под ковид коек мы вновь вернем в плановую медицину", - сказал он.

Как пояснила замминистра здравоохранения региона Ольга Руотцелайнен, начать планируется с районной больницы в Пряже. Освободившийся коечный фонд планируется использовать для реабилитации людей с постковидным синдромом. По мере улучшения эпидобстановки переводить в стационары начнут мощности противотуберкулезного и наркологического диспансеров в Петрозаводске.

Сейчас за сутки в Карелии выявляют около 200 случаев заражения новой инфекцией, большинство из заболевших людей не делали прививку. По словам руководителя региона, система здравоохранения справляется с этим потоком пациентов. При этом в регионе прививочная кампания проходит хорошими темпами, которые замедляют перебои с поставками вакцины.

"Мы очень надеемся, что наша промышленность сейчас будет в большей мере производить [вакцину]. Мы об этом слышали на оперативных штабах. Надеемся, что в августе мы выйдем на более ритмичные и большие поставки вакцины и надеемся также на поставки других наших вакцин", - сказал Парфенчиков. В ближайшее время в республике ждут поставку 21 300 доз "Спутника V".

Кампания по вакцинации

По данным Минздрава Карелии, всего в республику пришло 137 804 дозы вакцины от коронавируса. Привились хотя бы одним компонентом 133 298 человек (45,9% от плана), из них завершили вакцинацию полностью - 91 765 (32% от плана). В регионе также появился первый муниципалитет, который достиг 60% вакцинированного населения: в Калевальском районе привились 1 874 человека, что составляет 60,8% от всех проживающих там. В абсолютных числах лидирует Петрозаводск, где вакцинировались 63 884 человека (48% от всего населения города).

Всего в Карелии выявили 53 328 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 192 человека, из них не прививались 191. Выздоровели 49 718 пациентов, умерли - 677. Уровень суточной заболеваемости в регионе остается в два раза выше, чем в среднем по России: 8 684,4 случая на 100 тыс. населения к 4 008,4 в стране. Доля свободных коек - 21,8%.