В ВОЗ предложили провести аудит научных лабораторий в районе выявления коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду на поддержку со стороны Китая нового этапа изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Выступая в пятницу в Женеве на брифинге для стран - членов ВОЗ, он сообщил о разработанной программе исследований из пяти пунктов, предусматривающей в том числе "аудиты лабораторий и исследовательских институтов", которые функционировали в районе первичного обнаружения заражения людей в декабре 2019 года.

"Мы ожидаем, что Китай поддержит следующий этап этого научного процесса [изучения происхождения SARS-CoV-2], поделившись всеми необходимыми данными в духе транспарентности", - сказал гендиректор. В ВОЗ ожидают, что страны-члены организации окажут содействие этим исследованиям и "воздержатся от их политизации".

По словам Гебрейесуса, в начале нынешней недели ВОЗ направила государствам "циркулярное письмо с детальным изложением предлагаемых дальнейших шагов" в изучении происхождения SARS-CoV-2. В этом документе, разработанном в секретариате организации, речь идет о пяти направлениях работы. Это "комплексное изучение людей, дикой природы, а также пойманных диких животных, сельскохозяйственных животных и окружающей среды", исследование географических районов, где был впервые обнаружен SARS-CoV-2, а также рынков, на которых ведется торговля животными, включая тех, которых продавали на уханьском рынке "Хуанань". Предусмотрено проведение молекулярных исследований, включая "раннее секвенирование вируса". И, наконец, намечено провести "аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских институтов, действующих в районе выявления в декабре 2019 года первоначальных случаев заражения людей".

Глава ВОЗ подчеркнул, что выяснение происхождения SARS-CoV-2 необходимо для предотвращения будущих пандемий. Это - обязанность перед миллионами людей, у которых от последствий заражения умерли родные и близкие. Как отметил далее Гебрейесус, "мы знаем, что SARS-CoV-2 - не последний патоген с пандемическим потенциалом". Будут и другие патогены, поэтому "потребуется понять и их происхождение", сказал он.

Гендиректор сообщил, что секретариат ВОЗ "создает постоянную международную консультативную группу по вопросам происхождения новых патогенов". Этой группе отводится "исключительно важная роль на следующем этапе изучения происхождения SARS-CoV-2, а также происхождения будущих патогенов". Она будет формироваться из экспертов высокой квалификации с учетом географического представительства и гендерного баланса.

Расследование обстоятельств пандемии

На предыдущем этапе исследования происхождения SARS-CoV-2 сформированная ВОЗ международная группа экспертов в январе-феврале работала в Китае. Ученые посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

На брифинге в Женеве 15 июля Гебрейесус не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В МИД Китая в пятницу выразили надежду на то, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.