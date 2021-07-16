{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Линейный корабль "Полтава" прибыл в Петербург для участия в Главном военно-морском параде

В строительстве корабля принимал личное участие Петр I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Участник Главного военно-морского парада (ГВМП) - 54-пушечный линейный корабль "Полтава" - ошвартовался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Сегодня, 16 июля, 54-пушечный линейный корабль "Полтава" (копия одноименного корабля Петровской эпохи) осуществила переход в акваторию Невы, где ошвартовалась в самом центре города на рейде между Дворцовым и Троицким мостами, согласно планам размещения кораблей ГВМП. Задачу по буксировке парусного корабля осуществили буксиры отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы", - приводятся в сообщении слова главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

Он добавил, что "Полтава" является важным элементом исторической (ретроспективной) части ГВМП. "Корабль прекрасно иллюстрирует часть истории российского флота, которому в этом году исполняется 325 лет", - подчеркнул Николай Евменов. Корабль воссоздан на исторической верфи "Полтава" в Санкт-Петербурге. Верфь "Полтава" - единственное предприятие в России, связанное с историческим и современным парусным флотом, имеющее признание Российского морского регистра судоходства.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля в День ВМФ. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предстоящий парад станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше 4 тыс. военнослужащих. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).

Оригинальная "Полтава" - русский 54-пушечный линейный корабль четвертого ранга, спущенный на воду 15 (26) июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал личное участие Петр I. Корабль получил свое название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Минцифры разработало проект для утверждения различных вариантов предоставления госуслуг
Он предусматривает предоставление услуг федеральными ведомствами через региональные порталы госуслуг, региональными органами и органами местного самоуправления через Госуслуги
Читать полностью