Линейный корабль "Полтава" прибыл в Петербург для участия в Главном военно-морском параде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Участник Главного военно-морского парада (ГВМП) - 54-пушечный линейный корабль "Полтава" - ошвартовался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Сегодня, 16 июля, 54-пушечный линейный корабль "Полтава" (копия одноименного корабля Петровской эпохи) осуществила переход в акваторию Невы, где ошвартовалась в самом центре города на рейде между Дворцовым и Троицким мостами, согласно планам размещения кораблей ГВМП. Задачу по буксировке парусного корабля осуществили буксиры отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы", - приводятся в сообщении слова главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

Он добавил, что "Полтава" является важным элементом исторической (ретроспективной) части ГВМП. "Корабль прекрасно иллюстрирует часть истории российского флота, которому в этом году исполняется 325 лет", - подчеркнул Николай Евменов. Корабль воссоздан на исторической верфи "Полтава" в Санкт-Петербурге. Верфь "Полтава" - единственное предприятие в России, связанное с историческим и современным парусным флотом, имеющее признание Российского морского регистра судоходства.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля в День ВМФ. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предстоящий парад станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше 4 тыс. военнослужащих. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).

Оригинальная "Полтава" - русский 54-пушечный линейный корабль четвертого ранга, спущенный на воду 15 (26) июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал личное участие Петр I. Корабль получил свое название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.