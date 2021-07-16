В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ нужно совершенствовать

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 16 июля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) следует совершенствовать, заявил в пятницу первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я просто сторонник ЕГЭ. Потому что я не вижу другого сейчас механизма оценки знаний. <...> Должен ли он трансформироваться? Да. За эти годы он прошел серьезный путь как экзамен. Мы начинали с чистого тестирования, <...> сейчас же не так абсолютно", - заявил Бугаев, отвечая на соответствующий вопрос участника.

Он также добавил, что введение цифрового портфолио школьника - это "неизбежность будущего", внедрением данной технологии сегодня занимаются, например, в Китае и США.

В июне в Минпросвещения сообщили, что цифровое портфолио появится в рамках реализации цифровой образовательной среды, эксперимент по внедрению которой продлится до 31 декабря 2022 года. Сервис упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории. В министерстве также сообщали, что портфолио не будет обязательным.

Онлайн-технологии

Дистанционные занятия никогда не заменят школьных очных уроков, заявил Бугаев.

"Школы сильно меняются. Пандемия, конечно, по нам всем очень сильно ударила с точки зрения того, что значительная часть образовательного процесса была переведена в онлайн. Убежден, и это подтверждают все современные быстро проведенные исследования не только у нас, но и за рубежом, что дистанционное обучение не может собой заменить полностью никогда обычного образовательного процесса в школах, прямого живого контакта "учитель - ученик", - заявил Бугаев. Он отметил, что онлайн-технологии стали хорошим дополнением к обучению.

"Мы будем стремиться к тому, соблюдая все эпидемиологические ограничения, безусловно, чтобы максимальное количество образовательного процесса было вживую. Понятно, что интернет дает нам возможности применять и расширять образовательные технологии, но заменить полностью живого контакта мы никогда не сможем", - добавил Бугаев.

О форуме

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".