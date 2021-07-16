Кабин к 1 сентября должен отчитаться Путину о выделении денег на среднее образование

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству за три года выделить 30 млрд рублей на развитие учреждений среднего образования.

Как говорится в перечне поручений главы государства, кабинету министров необходимо "обеспечить выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 30 млрд рублей (до 2024 года включительно) на осуществление в субъектах РФ мероприятий по развитию образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, включая обновление материально-технической базы этих организаций, повышение квалификации и переподготовку педагогических работников, в том числе мастеров производственного обучения, и осуществление совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ указанных мероприятий". В документе, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, подчеркивается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 сентября, а затем предоставлять один раз в год.

О необходимости развития и повышения качества системы среднего образования Путин говорил на съезде "Единой России" 19 июня. По мнению президента, это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий - это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики, а именно таких специалистов в России сейчас не хватает.