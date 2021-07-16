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Отставки и назначения
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Путин назначил Андрея Храпова заместителем главы МВД

С апреля 2016 года он возглавлял Главное управление по контролю за оборотом наркотиков
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Руководителем ГУНК МВД России Храпов был с апреля 2016 года.

Этим же указом от должности заместителя министра внутренних дел был освобожден генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин.

Храпов - выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Эта программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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