В Союзном государстве намерены развивать молодежные проекты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Участники конференции Российско-белорусского союза молодежи (РБСМ) договорились направить усилия на развитие молодежных проектов, в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского союза молодежи.

Как указали в аппарате организации, участники конференции поддержали предложения по ключевым векторам развития РБСМ. "Будут поддержаны проекты по гражданско-патриотическому воспитанию, особое внимание будет обращено на развитие молодежного предпринимательства и молодежного туризма на пространстве Союзного государства. Ожидается реализация совместных проектов, направленных на различные категории молодежи, а также на сотрудничество российской и белорусской молодежи на уровне муниципалитетов и учебных заведений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году предполагается проведение кадровой школы, которая поможет выстроить единую коммуникацию в рамках программно-проектной деятельности. "Сформированные предложения по молодежной повестке будут направлены от имени РБСМ в Постоянный комитет Союзного государства. В частности, в ходе конференции прозвучал запрос на организацию грантового конкурса молодежных проектов Союзного государства для усиления интеграционных процессов", - проинформировали в Российском союзе молодежи.

"Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была реальной, полной, интересной, неформализованной. Не работой, которая продавливается сверху, а работой тех людей, которые чувствуют, горят интересами и судьбой своей страны. Мы сегодня говорим об особых отношениях России и Беларуси. Кто-то нам пытается сказать, что отношения России и Беларуси - это ответ на санкционное давление запада. Я с этим не согласен. Союз Россия - Беларусь является во многом примером стратегического взаимодействия в рамках Европейского экономического союза в рамках СНГ. И взаимодействие наше дает очевидный результат", - приводит пресс-служба слова государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Российско-белорусский союз молодежи учрежден в мае 2000 года и действует на территории Белоруссии и России. Сегодня РБСМ является союзом общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем союза реализованы международные молодежные проекты "Русская Зима", "Молодежь за Союзное государство", международный молодежный лагерь "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна" ("Королева студенчества") и многие другие.