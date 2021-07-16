На Кипре запретят посещать места сбора более 20 человек без антиковидного сертификата

НИКОСИЯ, 16 июля. /ТАСС/. Пропуск SafePass, свидетельствующий об отсутствии коронавируса, с 20 июля будет необходим жителям и гостям Кипра для посещения мест, в которых собираются более 20 человек. Решение принял в пятницу кабинет министров островного государства, о нем сообщил глава Минздрава Михалис Хаджипантелас.

SafePass - сертификат, подтверждающий наличие вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата сделанного недавно теста, либо факт заболевания ковидом в последние полгода.

По словам министра, принятые правительством меры по борьбе с распространением вируса предусматривают использование SafePass "во всех помещениях и на открытом воздухе, где одновременно собираются более 20 человек, включая сотрудников компаний, вплоть до 31 июля". Данный пропуск придется предъявлять в местах по оказанию госуслуг, при посещении государственных и частных предприятий, а также "в банках, органах местного самоуправления, общественном транспорте, морских пассажирских судах". Без такого пропуска также запрещено посещение домов престарелых.

За столиками в обычных кафе и ресторанах с 20 июля могут находиться не более 10 человек, при этом посетители должны сидеть на своих местах, на танцы вводится запрет. Но при этом они будут разрешены в тех предприятиях общественного питания, которые обслуживают только вакцинированных клиентов и тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Более того, в таких кафе и ресторанах будет разрешено обсуживать 450 вместо 350 человек. С 23 июля на острове закрываются все детские палаточные лагеря.

Третий день суточный прирост инфицированных коронавирусом на Кипре превышает 1 тыс. человек, а доля заразившихся от числа протестированных колеблется между 1,7 до 1,8%. В последние дни существенно увеличилась нагрузка на лечебные учреждения острова: число пациентов с ковидом в кипрских больницах в минувший четверг превысило 180. Вместе с тем глава Минздрава сказал, что страна находится на верном пути борьбы с пандемией, так как более 60% населения уже завершили полную программу вакцинации.

Президент Кипра Никос Анастасиадис, выступивший после заседания кабмина с телеобращением к нации, сказал, что хотя правительство и не намеревалось разделять людей на вакцинированных и невакцинированных, государство обязано защищать право всех граждан на жизнь и работу. Он подчеркнул, что в отличие от прежних времен сейчас население может защитить себя от ковида с помощью вакцинации, последние решения правительства направлены на защиту системы здравоохранения и обеспечение жизнеспособности предприятий. "Нельзя подвергать опасности право вакцинированных на свободу", - заявил глава государства, добавив, что большинство не должно быть поставлено под удар из-за меньшинства.