Участники блог-тура по ДФО предложили поддержать экстремальный спорт на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретился с участниками блог-тура президентской платформы "Россия - страна возможностей". Блогеры предложили поддержать экстремальные виды спорта в ДФО в рамках развития туризма.

"Обсуждалась возможность проведения на Дальнем Востоке творческих креативных проектов для молодежи, внедрения лучших образовательных практик, рассматривались вопросы формирования молодежного кадрового резерва. Среди перспективных направлений участники встречи назвали поддержку экстремальных видов спорта. По их мнению, например, развитие серфинга, даст стимул для создания проектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг и производстве спортивного снаряжения, а также позволит привлечь в регионы Дальнего востока категорию туристов, которая в настоящее время для занятий серфингом активно использует зарубежные споты", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Кроме того, по мнению участников встречи, жителей Центральной России и других регионов нужно больше информировать о том, какие места можно посетить в дальневосточных регионах, а также обратить внимание на качество обслуживания и сопутствующие сервисы. Так, по словам путешественника и блогера Богдана Булычева, на данный момент существует немного сведений о туризме на Дальнем Востоке, а многие представители малого и среднего бизнеса в турсфере жалуются на чрезмерную административную нагрузку.

Как отметил Юрий Трутнев, на Дальнем Востоке формируются туристические кластеры международного уровня, которые могут кардинально изменить отрасль, повысить качество туристического обслуживания и развить новые компетенции регионов в сфере гостеприимства. Например, несколько крупных туристических проектов реализуется в Магаданской области - на острове Завьялова строится туристско-рекреационный комплекс, проводится реконструкция санатория "Талая", который известен термальным минеральным источником и лечебными грязями.

"Туризм стал развиваться достаточно динамично, появляются новые проекты, как небольшие, связанные со строительством охотничьих приютов, гостиниц и турбаз, так и проекты международного уровня. Вы посетили остров Завьялова, там туристско-рекреационный комплекс. На Камчатке готовится к реализации нескольких флагманских проектов, главным из которых является "Парк Три вулкана". У сахалинского горнолыжного курорта "Горного воздуха" есть все возможности для того, чтобы стать одним из лучших лыжных курортов Российской Федерации, войти в число лучших курортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Блог-тур в рамках проекта для перспективных блогеров "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходит в 15 регионах. Его главная задача - увеличить интерес россиян к внутреннему туризму благодаря соцсетям и новым медиа. По итогам путешествия выйдут имиджевые фильмы о регионах.