Эксперт: первая волна пандемии не привела к снижению рождаемости в РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции не сказалась отрицательно на показателях рождаемости детей в России. Об этом сообщил доцент кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов.

"Нельзя говорить о том, что первая волна России уже дала какое-то заметное снижение рождаемости детей", - сказал он на международной научно-практической конференции РАНХиГС "Региональное развитие до и после пандемии".

Козлов отметил, что в 2020 году уровень рождаемости в стране стабилизировался. "В целом рождаемость стабилизировалась. При этом продолжилось снижение рождаемости первых детей и продолжилась рождаемость многодетности, то есть рождаемость третьих и последующих детей", - пояснил он.

По словам эксперта, в первом квартале 2021 года стабильная ситуация с рождаемостью детей наблюдается на Северном Кавказе (СКФО). По данным Росстата за период с января по март 2021 года, в СКФО родился 31 781 младенец, что на 730 человек больше, чем в 2020 году за тот же период. Он также добавил, что в первом квартале 2021 года самые большие показатели рождаемости третьего и последующих детей наблюдаются в Поволжском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Кроме того, Козлов считает, что ожидается влияние пандемии на экономику регионов, что, в свою очередь, повлияет на демографические показатели.