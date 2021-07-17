Названы самые редкие языки в России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Самым редким языком в России стал югский - им владеет всего один человек в стране. В десятку наименее распространенных в России языков также вошли юитский, сиреникский, орочский, керекский и другие, сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Самый редкий в России язык - югский, входящий в енисейскую семью языков. Владеет им, по данным последней переписи, только один житель страны. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей города Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения местных жителей и каковы шансы на его восстановление - покажет предстоящая перепись населения", - рассказали в медиаофисе.

В десятку самых редких языков народов России также вошли юитский, которым владеют четыре носителя, сиреникский, на котором говорят пять человек, орочский с восьмью носителями и керекский, который используют десять человек в стране. Остальные места в списке распределились между алюторским, энецким, чулымско-тюркским, алеутским и языком уйльта.

"Сопоставление этих цифр с численностью этносов по данным переписи позволяет экспертам оценить возможности сохранения и развития таких языков, разработать программы их поддержки - в этом заключается одна из задач переписи населения", - пояснили в медиаофисе.

Так, согласно данным последней переписи, в 2010 году насчитывалось 596 представителей этноса орочи и 482 алеута, из которых свой национальный язык знало всего 3 и 19 человек соответственно. На чукотском языке говорил почти каждый третий чукча (4563 из 15 908), на эскимосском - каждый четвертый эскимос (456 из 1738), на корякском - почти каждый пятый коряк (1460 из 7953).

В ходе переписи 2010 года русский язык родным назвали 85,73% населения, а владение им указали 137,5 млн человек. В первую десятку языков, которыми владеет население России, также вошли английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, украинский, чувашский, аварский и армянский.

О Всероссийской переписи населения 2021

Новые данные о национальном составе страны и используемых языках будут собраны в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре текущего года. В 2021 году в переписные листы будут включены сразу несколько этнолингвистических вопросов: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками.