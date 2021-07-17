Напротив посольства Кубы в США появился лозунг с орфографической ошибкой

ГАВАНА, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестные лица нанесли надпись огромными буквами на проезжую часть улицы, прилегающей к посольству Кубы в Вашингтоне. Об этом сообщил в пятницу в Twitter представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в столице США Карлос Веккьо.

Он заявил о своей поддержке протестующих на острове и разместил фотографию, сделанную, предположительно, с помощью беспилотника, которая содержит лозунг Cuba libre (в переводе с испанского языка - "Свободная Куба"). Однако слово libre на дороге написано с орфографической ошибкой - libbe.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.