Переменчивая погода ожидается в Центральной России на следующей неделе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следующая неделя в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) начнется с ливней, гроз и похолодания. Однако этот период будет коротким - солнце и тепло до 29 градусов вернутся уже 22-23 июля, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю. Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24-26 градусов. Но уже в конце следующей [рабочей] недели у нас опять будет больше солнца, и температура будет пробиваться до 27-29 градусов", - рассказал он.