Эксперт считает, что третья волна пандемии продлится в России еще минимум три месяца

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Третья волна коронавирусной инфекции в России находится в самом разгаре. Она будет активной еще минимум три месяца, сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"У нас третья волна началась давным-давно, и мы сейчас в ее разгаре. Она не собирается уменьшаться и снижаться. Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца. Три месяца с нынешнего срока", - рассказал он.

Тимаков отметил, что третья волна в России протекает активнее, чем в других странах - летальность почти в 30 раз выше.

"Мы в третью волну вошли гораздо раньше, чем ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) вошла, объявила, чем начался рост в других странах. Горит у нас гораздо сильнее, чем в других странах эта волна. Летальность у нас почти в 30 раз выше, чем в других странах", - сообщил вирусолог.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.

По данным на 16 июля, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 189 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 907 999 случаев заражения, выздоровели 5 300 908 человек, умерли 146 868. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.