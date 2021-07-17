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На Кубани и в Ростовской области ожидается жара до 40 градусов в ближайшие дни

Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в регионах до 21-22 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жаркая погода до 40 градусов прогнозируется на Кубани, юге и юго-востоке Ростовской области до середины следующей недели. В Крыму воздух будет прогреваться до 33-35 градусов тепла в этот период, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"На Кубани, предгорные районы, воздух будет прогреваться днем до 39, местами до 40 градусов. Это касается и Приазовья, то есть юга и юго-востока Ростовской области", - рассказал он.

Варакин отметил, что такая жаркая погода в этих регионах сохранится до 21-22 июля.

Крым в этот период также ожидает жаркая погода, но температура будет чуть ниже. Затем в середине недели в республику придут осадки и "охладят" атмосферу. "В ближайшие три-четыре дня в Крыму тоже будет до 33-35 градусов", - отметил метеоролог.

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РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрым
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