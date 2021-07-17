В Новосибирске планируют создать парк малой деревянной архитектуры к 130-летию города

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Парк малой деревянной архитектуры планируется создать в Новосибирске к 2023 году, когда будет исполняться 130-летний юбилей города. В парк, который разместится в центре Новосибирска, войдут фрагменты исторических зданий и самостоятельные деревянные строения начала XX века, сообщила ТАСС директор музея Новосибирска Елена Щукина.

"Планируем сделать к 130-летию города в 2023. В парке разместятся разные варианты архитектурных деревянных объектов: ворота, забор, сарай, баня", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас коллектив музея заканчивает работу над деревянным сараем для дров, постройки начала XX века, который принадлежал командиру полка, проживавшему в Новосибирске. Экспонат займет свое место в экспозиции парка.

Ранее Щукина сообщала, что под новое общественное пространство отойдет территория, прилегающая к историческому зданию конторы инженера Будагова, возведенного в середине 90-х годов ХIХ века. В нем администрация строительства железнодорожного моста через реку Обь - одного из первых крупных сооружений Транссибирской магистрали. По словам Шукиной, общая площадь новой музейной экспозиции составит около 3 тыс. кв. м. Ранее она сообщала, что первые объекты в музее появятся уже к концу июня 2021 года, однако как пояснила директор музея, это только начальный этап проекта.

Музей Новосибирска насчитывает больше 10 филиалов, которые располагаются в разных районах города. Фонд музея содержит документы и экспонаты, обширную видеотеку, значительное библиотечное собрание.