В Японии заразились коронавирусом 15 связанных с организацией Олимпиады человек

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано среди людей, связанных с организацией летних Олимпийских Игр в Токио. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo .

По данным организационного комитета токийской Олимпиады, по крайней мере 15 человек, так или иначе связанных с организацией Игр, сдали положительный тест на коронавирус. В то же время организаторы не сообщают личных данных заразившихся, уважая право на конфиденциальность.

К настоящему времени коронавирус был выявлен у спортсменов и членов команд из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть до начала Игр в Токио продолжается сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса - суточный прирост новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.