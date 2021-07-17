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Эксперт: вода в Черном море полностью очистилась от грязи, нанесенной при подтоплениях

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, качество морской воды характеризуется как стабильное

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Вода в Черном море полностью очистилась от взвеси, песка и грязи, нанесенных при сильных подтоплениях в Краснодарском крае в начале июля. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

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В прошлое воскресенье Колесник сообщал ТАСС, что благодаря отсутствию штормов вода должна отчистится на этой неделе.

"В целом вода очистилась. Грязь осела. Море особо не штормило", - сказал Колесник. Он уточнил, что в море отмечается небольшое волнение, вызванное восточным ветром, однако штормов на этой неделе не было.

"В целом ситуация с качеством морской воды для приема водных процедур характеризуется как стабильная", - отметил Колесник.

В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделено 445 млн рублей.

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