Эксперт: вода в Черном море полностью очистилась от грязи, нанесенной при подтоплениях

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Вода в Черном море полностью очистилась от взвеси, песка и грязи, нанесенных при сильных подтоплениях в Краснодарском крае в начале июля. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

В прошлое воскресенье Колесник сообщал ТАСС, что благодаря отсутствию штормов вода должна отчистится на этой неделе.

"В целом вода очистилась. Грязь осела. Море особо не штормило", - сказал Колесник. Он уточнил, что в море отмечается небольшое волнение, вызванное восточным ветром, однако штормов на этой неделе не было.

"В целом ситуация с качеством морской воды для приема водных процедур характеризуется как стабильная", - отметил Колесник.

В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделено 445 млн рублей.