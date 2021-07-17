Жара до 40 градусов продлится на Юге России до 22 июля

ТАСС, 17 июля. Аномальная жара с превышением климатической нормы по температуре воздуха на десять градусов сохранится на Юге России до 22 июля, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура на Юге страны будет превышать климатическую норму на десять градусов. Установилась антициклональная погода - много солнца, испепеляющая жара. <…> Она сохранится всю ближайшую неделю, до среды включительно, причем пекло с каждый днем будет накаляться. Вечером в среду на следующей неделе подтянется с запада циклон, начнет накрывать Крым, а в четверг грозовые ливни пойдут везде, кроме "куста" нижнего Поволжья - Астраханской области, Калмыкии, части Дагестана", - сказал он.

В традиционно самых жарких регионах Юга России - Калмыкии и Астраханской области - температура воздуха в выходные дни превысит 40 градусов, на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до 40-45 градусов.

После "африканской" жары в Крыму, на Кубани, на Ставрополье местами прогнозируются очень сильные ливни и грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. Такая резкая смена аномально высоких температур воздуха на грозовую деятельность обычно приводит к катаклизмам, что обычно выражается в локальных градовых "бомбардировках", уточнил Тишковец.

"В ближайшие дни будет очень высокий ультрафиолетовый индекс, который может достигать 8-10 единиц, это почти как на экваторе. Экстремальная температура не предполагает лечение и профилактику на курортах, поэтому туристам, несмотря на все соблазны, следует воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы. Это может привести к ожогам - как кожи, так и роговицы глаз, тепловым ударам и другим негативным последствиям", - пояснил собеседник агентства.

В большинстве регионов будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность.