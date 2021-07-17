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Пандемия COVID-19

Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19

По словам директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы, такие данные получены по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС, 17 июля. Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом в субботу сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на разработчиков.

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"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит агентство слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala. Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.

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КубаПандемия COVID-19
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