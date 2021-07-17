Власти Челябинска начали тестировать экономичные светильники на улицах города

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Челябинска оборудовали улицы Металлургического района города почти 5 тыс. энергосберегающих светильников. Если приборы оправдают заявленную экономию электроэнергии, их установят повсеместно, сообщил ТАСС заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

"В Металлургическом районе города Челябинска была проведена замена 4 850 светильников на светодиодные энергосберегающие. <…> Кроме того, на сегодняшний день применение светильников с функцией диммирования (затемнения, управление освещением - прим. ТАСС) реализуется в проектах строительства на двух объектах. После завершения строительства будет проведен анализ светильников на энергоэффективность, [в случае успеха] будет принято решение о широком применении данных технологий в Челябинске", - сказал собеседник агентства.

По словам Куляшова, новое оборудование тестируют по муниципальной программе развития дорожного хозяйства и за деньги инвестора, который выполняет все работы за свой счет.

Инвестором выступает компания ПАО "Ростелеком". В пресс-службе ее челябинского филиала рассказали ТАСС, планируется, что энергоэффективные светильники сэкономят муниципальному бюджету 73% денег, которые расходовали на оплату освещения улиц Металлургического района обычными светильниками.

По данным "Ростелекома", энергоэффективные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60 до плюс 40, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы района не менее семи лет. По желанию заказчика оборудование можно настроить таким образом, что осветительные приборы будут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погоды.