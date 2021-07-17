Минздрав Болгарии продлил обязательное тестирование российских туристов на коронавирус

СОФИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Минздрав Болгарии продлил до конца июля обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов. Об этом говорится в распоряжении министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова, которое вступит в силу с понедельника.

"Прибывающие из России и Португалии допускаются на территорию страны при предъявлении действующего цифрового COVID-сертификата или аналогичного документа, показывающего отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну", - отмечено в документе. Обязательному тестированию подлежат и граждане, имеющие прививочные сертификаты.

Если сертификата о ПЦР-тесте не будет, то прибывших в Болгарию могут отправить на 10-дневный карантин.

Минздрав Болгарии расширил список стран, включенных в красную зону в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, на пять государств. На болгарскую территорию не будут допускаться туристы из Великобритании, Кипра, Испании, Фиджи и Кувейта.

За последние сутки в республике было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть пациентов. На лечении находятся 736 человек, в том числе 91 - в отделениях интенсивной терапии. Вакцинировано в общей сложности около 1,9 млн человек, более 870 тысяч из которых получили вторую дозу. В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации.