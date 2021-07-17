Прощание с Петром Мамоновым началось в Донском монастыре

Мамонов умер в четверг в возрасте 70 лет от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с артистом проходит в Донском монастыре, несмотря на ранний час, близкие артиста, а также десятки его поклонников, желающих проститься, начали прибывать в храм. Многие несут цветы, внутри помещения установлены венки. Одним из первых проститься пришел режиссер фильмов "Такси-блюз" и "Остров" Павел Лунгин.

Позднее в этот день Мамонова похоронят на кладбище в подмосковном городе Верее, где музыкант жил более 20 лет.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1982 году вместе с младшим братом, гитаристом Алексеем Бортничуком основал рок-группу "Звуки Му". После зарубежных гастролей 1989 года Мамонов пришел к выводу, что проект "Звуки Му" "кончился как идея" и "достиг потолка развития", он продолжил выступления в дуэте с братом. В середине 1990-х музыкант попытался возродить распавшуюся группу, но к концу десятилетия сосредоточился на сольной карьере. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му".

Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино. Дебют в качестве театрального актера состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского, первую роль в кино он сыграл в драме "Игла", особую популярность артисту принесли работы в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь".

В середине 1990-х Петр Мамонов принял решение уехать из Москвы в Верею. Он рассказывал, что до 45 лет в нем было "бесконечное стремление к удовольствию", но потом "жить стало незачем". Новый путь он обрел в христианской вере.