Стихийный памятный ход в Екатеринбурге собрал примерно 2 тыс. участников

ТАСС, 17 июля. Прошедший в ночь на 17 июля в Свердловской области стихийный памятный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяющий маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи Романовых от места убийства до места захоронения, собрал примерно 2 тыс. участников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

"С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы. Всего пеших паломников в этом году было примерно 2 тыс. человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания", - говорится в сообщении.

Традиционно в ночь гибели царской семьи десятки тысяч паломников шли крестным ходом, однако в этом году было принято решение его не проводить из-за пандемии.

Митрополит написал, что шел по тротуару, на нем была медицинская маска. Вместе с ним шел митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий, он также использовал средства индивидуальной защиты.

8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода в рамках религиозного фестиваля "Царские дни" из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением нового штамма коронавируса. Министерство общественной безопасности региона рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор, основываясь на показателях заболеваемости в регионе, запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. При этом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сказал, что люди пройдут традиционным маршрутом, несмотря на это.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.