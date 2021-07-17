Правительство выделило почти 250 млн рублей на дооснащение перинатального центра в Грозном

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда 249,9 млн рублей на дооснащение перинатального центра в Грозном. Соответствующее решение было принято по итогам рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Чечню, сообщается в пресс-релизе правительства РФ.

"Дооснащение перинатального центра поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для беременных и новорожденных, расширить спектр оказываемой хирургической и экстренной помощи, снизить показатели младенческой смертности в регионе", - говорится в сообщении.

В апреле премьер посещал перинатальный центр в рамках рабочей поездки в Грозный. По словам медиков, за два года с момента централизации неонатальной службы удалось добиться больших успехов, было закуплено много оборудования, однако этого все равно не хватает. Они попросили премьера помочь с закупкой дополнительных ИВЛ-аппаратов экспертного класса для младенцев, цифрового рентген-аппарата и других медицинских приборов. Представители медучреждения ответили, что на закупку оборудования потребуется 405 млн рублей.

За последние несколько месяцев Мишустин побывал в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа - в Дагестане, Чеченской Республике, а также в Ставропольском крае. В ходе рабочих поездок председатель правительства уделяет внимание социальной сфере, вопросам экономического развития, проводит встречи с гражданами и представителями бизнес-сообщества.