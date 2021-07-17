В Белоруссии изменились правила пересечения границы в условиях пандемии

Как отмечает Государственный пограничный комитет республики на своем сайте, "Советом министров расширен перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период COVID-19, а также уменьшен срок самоизоляции при въезде в страну".

Среди основных нововведений - разрешение выезда за границу гражданам Белоруссии к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное, однако не чаще одного раза в шесть месяцев. Также разрешен выезд иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии, в страну своего гражданства, но, не чаще одного раза в шесть месяцев.

С 17 июля граждане Белоруссии, России и иностранцы с правом постоянного или временного проживания в республике могут доехать на поезде до Калининградской области России и обратно железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования. Разрешен также безвизовый въезд иностранцев на 5 дней для вакцинации.

Согласно новым правилам, срок самоизоляции после въезда в Белоруссию уменьшен с 10 до 7 дней, а граждане, имеющие сертификат о пройденном курсе вакцинации от коронавируса, освобождаются от самоизоляции по въезде в страну.

Ранее право выезжать из Белоруссии было предоставлено гражданам, имеющим документ, который подтверждает право на постоянное проживание за границей, а временный вид на жительство основанием для этого не являлся. Через воздушные пункты пропуска для граждан Белоруссии и иностранцев выезд не ограничивался.